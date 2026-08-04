В Испании исключили угрозу странам Шенгенской зоны из-за наплыва мигрантов
Резкий наплыв мигрантов в испанский анклав Сеуту не сказался на безопасности стран Шенгенской зоны. Об этом заявил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.
«Совершенно ясно, что Шенгенская зона никоим образом не была скомпрометирована в этом кризисе,— сказал господин Гранде-Марласка после переговоров с коллегами из ЕС (цитата по Reuters).— Мы все согласились с тем, что Шенгенская зона никогда не находилась в опасности».
Мигранты начали прибывать в Сеуту 30 июля. Они добирались до границы как по суше, так и вплавь. Глава МВД Испании уточнил, что с того момента в Сеуту прибыли около 72 тыс. человек. 70 тыс. из них покинули анклав. Большинство прибывших мигрантов были гражданами Марокко. По данным испанских и марокканских властей, при попытке попасть в испанский анклав погибли 90 человек.
Из-за притока мигрантов за исключение Испании из Шенгенской зоны выступили несколько стран. Среди них — Финляндия, Дания, Италия. Власти последней приостановили действие Шенгенского соглашения о свободном передвижении с Испанией.
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Мигранты в Сеуте
В конце июля 2026 года испанский эксклав Сеута столкнулся с массовым наплывом мигрантов из Марокко, которые проникали как по суше, так и вплавь. Испанские власти развернули около 3 тыс. силовиков для противодействия нелегальной иммиграции, установили плавучий барьер и ускорили рассмотрение дел о возвращении мигрантов в Марокко. По данным испанских властей, из 50-60 тыс. прибывших мигрантов (в основном граждане Марокко) большинство вернулись обратно, однако при попытке пересечения границы погибли по меньшей мере 67 человек.
Этот миграционный кризис привел к политическому конфликту в Евросоюзе. Власти Италии, а также Финляндия, Дания, Польша и Швеция раскритиковали Испанию за неспособность защитить внешнюю границу Шенгенской зоны. Премьер-министр Италии Джорджи Мелони и министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен призвали временно исключить Испанию из Шенгенской зоны. Однако, по мнению испанского журналиста Максима Евсеева, для такого решения требуется согласие всех стран-участниц, а максимум, что могут сделать отдельные страны — это ввести пограничный контроль на своих границах с Испанией.
Наплыв мигрантов произошел вскоре после того, как Верховный суд Испании запретил ускоренную высылку мигрантов, перехваченных в море, и после того, как в апреле 2026 года премьер-министр Педро Санчес легализовал 500 тыс. мигрантов. Испанское МВД полагает, что кризис был спровоцирован сетями торговли людьми, а марокканские власти обвиняют преступные группировки в организации наплыва. Также высказывались предположения, что за кризисом стоят власти Марокко, выражающие недовольство визитом премьера Испании в Алжир.
Проблема нелегальной миграции давно является предметом споров в Евросоюзе. В сентябре 2024 года Германия ввела проверки на границах со всеми девятью соседними странами для борьбы с нелегальными мигрантами. Ранее, в июне 2024 года, Марин Ле Пен на встрече правых партий во Франции назвала нелегальную миграцию одним из главных вызовов для Европы.