В Испании исключили угрозу странам Шенгенской зоны из-за наплыва мигрантов

Резкий наплыв мигрантов в испанский анклав Сеуту не сказался на безопасности стран Шенгенской зоны. Об этом заявил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.

«Совершенно ясно, что Шенгенская зона никоим образом не была скомпрометирована в этом кризисе,— сказал господин Гранде-Марласка после переговоров с коллегами из ЕС (цитата по Reuters).— Мы все согласились с тем, что Шенгенская зона никогда не находилась в опасности».

Мигранты начали прибывать в Сеуту 30 июля. Они добирались до границы как по суше, так и вплавь. Глава МВД Испании уточнил, что с того момента в Сеуту прибыли около 72 тыс. человек. 70 тыс. из них покинули анклав. Большинство прибывших мигрантов были гражданами Марокко. По данным испанских и марокканских властей, при попытке попасть в испанский анклав погибли 90 человек.

Из-за притока мигрантов за исключение Испании из Шенгенской зоны выступили несколько стран. Среди них — Финляндия, Дания, Италия. Власти последней приостановили действие Шенгенского соглашения о свободном передвижении с Испанией.