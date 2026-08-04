Дайвер погиб под винтами моторной лодки на Ладожском озере

Следователи проводят проверку по факту гибели 57-летнего мужчины во время подводной рыбалки в акватории Ладожского озера в Ленинградской области. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По предварительным данным, в ночь на 1 августа мужчина занимался подводной рыбалкой в бухте Петрокрепость у истока Невы во Всеволожском районе. Во время нахождения в воде он получил смертельные травмы от винтов проходившей моторной лодки.

Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас проводится комплекс проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Также организованы поиски судна и его судоводителя.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия в акватории Ладожского озера.

Карина Дроздецкая