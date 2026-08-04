Лепесток зла

В восьмом студийном альбоме «petal» американская певица Ариана Гранде показывает, как сдержанная холодная злость может быть упакована в формат современного R’n’B. Альбом послушал Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обложка альбома «petal» Арианы Гранде

Фото: AP Обложка альбома «petal» Арианы Гранде

Фото: AP

Новый альбом Арианы Гранде «petal» («лепесток») продолжил череду пластинок, на которых поп-звезды качественно меняют свой стиль и образ. Если недавний альбом Чарли XCX «Music, Fashion, Film» (см. “Ъ” от 24 июля) стал попыткой уйти от коммерческого рейва c альбома «brat» (2024) в сторону эксперимента с гитарами, то «petal» Арианы Гранде — полная противоположность гламурному театральному сиянию киномюзикла «Злая» (2024–2025), за роль в котором певицу номинировали на «Оскар» и наградили Grammy.

Ариана Гранде называет «petal» альбомом «нефильтрованной ярости».

Эта ярость выплеснулась на экран в клипе на заглавную песню «petal», так что пришлось предпослать клипу дисклеймер: «Это видео содержит откровенный контент и детальное изображение насилия, которые могут оскорбить некоторых зрителей». В клипе начинающую артистку раз за разом отвергают на прослушиваниях в штаб-квартире вымышленной компании Fame INC. Как бы ни меняла героиня клипа «petal» свой образ, у вершителей судеб всегда найдется аргумент против, и финальная оценка, звучащая в адрес певицы,— «неискренняя». Это ярлык, который можно навесить любому, поэтому, когда в итоге героиня кромсает руководство Fame INC бензопилой, все девушки в очереди на прослушивание аплодируют окровавленной Гранде.

Причина ярости певицы — не только порядки в шоу-бизнесе, но и отношение публики к ее сегодняшнему образу. У Арианы Гранде в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) 363 млн подписчиков, и когда она выложила «petal» в соцсеть, площадка добавила к публикации предупреждение: «Если вы или кто-то из ваших близких сталкивается с расстройством пищевого поведения, обратитесь на бесплатные линии поддержки и за профессиональной помощью».

Злоупотребление средствами для снижения веса — проблема Арианы Гранде еще со времен «Злой». Певица в каком-то смысле — уже символ чрезмерного использования «Оземпика» и прочих препаратов такого рода. Бесконечное обсуждение своего внешнего вида она рассматривает как вмешательство в личную жизнь.

Также Ариана Гранде недавно подала в суд на хакеров, которые, по ее утверждению, украли у нее десятки неизданных песен, личные фотографии и видеоматериалы и продали их. А еще стало известно, что Гранде отказалась от участия в лондонской постановке мюзикла Стивена Сондхайма «Воскресенье в парке с Джорджем», премьера которого была назначена на лето 2027 года. По окончании в сентябре концертного турне в поддержку предыдущего альбома «Eternal Sunshine» она планирует сделать перерыв в публичной деятельности из-за «бесконечного, непрекращающегося общественного внимания».

В новом альбоме «petal» Ариана Гранде сравнивает себя с хрупким растоптанным цветком, а виноваты в ее бедах навязчивые фанаты («Hate That I Made You Love Me»), бывшие бойфренды («Oh Well») и неуемные СМИ, с которыми певица, если верить песне «Like I Do», находится в созависимых отношениях. Она говорит о том, что пресса «обеспечивает ей сытость», каламбуря на тему своего достатка и одновременно — расстройства пищевого поведения.

Продюсеры-хитмейкеры Илья Салманзаде и Макс Мартин сделали для альбома необычайно мрачное и тревожное по меркам Гранде звучание. Однако «petal» все равно достаточно ровный, местами даже мягкий по звучанию альбом с неожиданными, но не шокирующими электронными решениями. Если не видеть клип «petal», то песня удивит не «яростью», а смелой игрой с ритмом и необычными звуками, прорывающимися из электронного закулисья в щели между строчками текста.

Очевидно, что Ариана Гранде увлечена современной версией R’n’B, и The Weeknd ей милее Мэрайи Кэри. Это отлично слышно, например, в песне «Bad Thing (Bunny Hop)». Но уходить в какую-либо альтернативу с головой она не собирается. И даже в клипе «petal» резня — это не финал, а сцена на съемочной площадке «фильма внутри клипа». Все остались живы, и роль в этом фильме героиня, конечно, получила.