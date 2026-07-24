Вышел новый альбом Чарли XCX
Чарли XCX (Шарлотта Эйтчисон) выпустила альбом «Music, Fashion, Film», который должен был стать дальнейшим витком ее карьеры после глобального помешательства, вызванного ее сборником «brat» (2024).
Еще в начале июня Чарли XCX опубликовала обложку нового альбома «Music, Fashion, Film» и пообещала его выход 24 июля. На размещенном на обложке фото была обычная кухня, а на кухне — Джон Кейл, режиссер Мартин Скорсезе и модельер Марк Джейкобс.
До релиза альбома «Music, Fashion, Film» Чарли XCX выпустила четыре сингла. В сумме они дали представление о будущем альбоме как о поп-пластинке, авторы которой изо всех сил стремятся придать ей грубый шарм «альтернативы». Полностью перейти грань, упасть в панк и индастриал, как в свое время ее коллега Холзи, Чарли XCX себе позволить не может. Если она ставила перед собой задачу освободиться от меметичного наследия альбома «brat», то это удалось лишь отчасти, благодаря шершавым гитарным сэмплам и продакшену давнего партнера Эй Джи Кука. Панк давно стал частью девичьей поп-музыки, этим сложно кого-то удивить. Альбом в целом звучит тяжелее и мрачнее предыдущих записей, но сама девушка в центре кадра — та же. Сколько бы она ни признавалась в любви к Скорсезе.
Подробнее — в материале «Чарли и музыкальная фабрика».
Релиз альбома «Music, Fashion, Film» последовал за периодом активной трансформации Чарли XCX, которая пыталась отойти от образа, заданного её предыдущим успешным альбомом «brat». Ещё в конце 2025 года певица начала публично дистанцироваться от этого образа, а клип «House», записанный совместно с Джоном Кейлом, был представлен как часть саундтрека к фильму «Грозовой перевал», что символизировало поворот в сторону более экспериментального звучания.
Обращение к Джону Кейлу, сооснователю легендарной группы The Velvet Underground, подчеркнуло стремление Чарли XCX к новому, менее массовому музыкальному стилю. Её взаимодействие с Кейлом для создания саундтрека к «Грозовому перевалу» началось в конце 2024 года, после того как её вдохновила фраза Кейла о том, что «песни должны быть элегантными и брутальными». Это решение контрастирует с выбором большинства поп-артистов, которые для расширения аудитории обратились бы к более известным стадионным классикам рока.