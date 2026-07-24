Вышел новый альбом Чарли XCX

Чарли XCX (Шарлотта Эйтчисон) выпустила альбом «Music, Fashion, Film», который должен был стать дальнейшим витком ее карьеры после глобального помешательства, вызванного ее сборником «brat» (2024).

Еще в начале июня Чарли XCX опубликовала обложку нового альбома «Music, Fashion, Film» и пообещала его выход 24 июля. На размещенном на обложке фото была обычная кухня, а на кухне — Джон Кейл, режиссер Мартин Скорсезе и модельер Марк Джейкобс.

До релиза альбома «Music, Fashion, Film» Чарли XCX выпустила четыре сингла. В сумме они дали представление о будущем альбоме как о поп-пластинке, авторы которой изо всех сил стремятся придать ей грубый шарм «альтернативы». Полностью перейти грань, упасть в панк и индастриал, как в свое время ее коллега Холзи, Чарли XCX себе позволить не может. Если она ставила перед собой задачу освободиться от меметичного наследия альбома «brat», то это удалось лишь отчасти, благодаря шершавым гитарным сэмплам и продакшену давнего партнера Эй Джи Кука. Панк давно стал частью девичьей поп-музыки, этим сложно кого-то удивить. Альбом в целом звучит тяжелее и мрачнее предыдущих записей, но сама девушка в центре кадра — та же. Сколько бы она ни признавалась в любви к Скорсезе.

Подробнее — в материале «Чарли и музыкальная фабрика».