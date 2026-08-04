Глава уральского «Союза отцов»: «Женщин к мальчикам с пяти лет подпускать нельзя»

Председатель свердловского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз отцов», руководитель Центра мужского воспитания «Батя» Вячеслав Истошин заявил в эфире ОТВ, что женщин-педагогов «нельзя подпускать к мальчикам с пяти лет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Начиная с пяти-шести лет — женщины, до свидания. Если мы хотим воспитать полноценного гражданина, воина, человека, который будет выполнять свой определенный функционал как мужчина и как гражданин своей страны, то — до свидания. Вообще педагог — это мужская профессия. Сейчас эти буллинги, проблемы в школе, дедовщина в армии, демографическая проблема— это выжимка и производная от присутствия женщины в школе»,— заявил Вячеслав Истошин.

При этом общественник отметил, что не считает женщин-педагогов «плохими», а говорит о необходимости большего участия мужчин в воспитании школьников. Он также выступил за раздельное обучение мальчиков и девочек. «Девочки созревают гораздо раньше, из-за этого большие проблемы. Есть такое понятие: человек — существо социальное. То есть, если человек 24 на 7 находится в женском окружении, он воспринимает ценности, мимику и все остальное»,— сказал Вячеслав Истошин.

В 2026 году Вячеслав Истошин участвовал в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Законодательное собрание Свердловской области, однако не вошел в число победителей предварительного голосования. В конце 2025 года он вошел в состав политического совета свердловского регионального отделения партии.

Полина Бабинцева