На АЗС «Газпромнефти» сняли лимиты на заправку в Петербурге и еще 12 регионах
Сеть АЗС «Газпромнефть» отменила ограничения на объем отпускаемого топлива в 13 регионах России, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе компании.
«Газпромнефть» возобновила продажу топлива без ограничений в Петербурге и ряде российских регионов
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Теперь автомобилисты могут заправлять топливо в любом необходимом объеме как в бак автомобиля, так и в канистры. Кроме того, на заправках вновь доступна система оплаты после завершения заправки.
В компании также напомнили, что проверить наличие топлива на конкретной АЗС можно с помощью интерактивной карты или мобильного приложения сети.
Лимиты отменены на автозаправочных станциях «Газпромнефти» в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Омской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской и Кемеровской областях, а также в Краснодарском крае, Чувашии и Татарстане.