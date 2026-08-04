На АЗС «Газпромнефти» сняли лимиты на заправку в Петербурге и еще 12 регионах

Сеть АЗС «Газпромнефть» отменила ограничения на объем отпускаемого топлива в 13 регионах России, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Газпромнефть» возобновила продажу топлива без ограничений в Петербурге и ряде российских регионов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ «Газпромнефть» возобновила продажу топлива без ограничений в Петербурге и ряде российских регионов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Теперь автомобилисты могут заправлять топливо в любом необходимом объеме как в бак автомобиля, так и в канистры. Кроме того, на заправках вновь доступна система оплаты после завершения заправки.

В компании также напомнили, что проверить наличие топлива на конкретной АЗС можно с помощью интерактивной карты или мобильного приложения сети.

Лимиты отменены на автозаправочных станциях «Газпромнефти» в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Омской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской и Кемеровской областях, а также в Краснодарском крае, Чувашии и Татарстане.

Матвей Николаев