Суд взыскал с «Геоизола» более 3,2 млрд рублей по стройке терминала в Пионерском

Арбитражный суд Москвы в мае–июле 2026 года удовлетворил три иска ФГБУ «Морская спасательная служба» к компании «Геоизол», взыскав с подрядчика более 3,2 млрд рублей по договорам субподряда на строительство международного морского терминала в Пионерском. Еще один иск на 116 млн рублей принят к производству, заседание по нему назначено на 14 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Еще один иск на 116 млн рублей принят к производству, заседание по нему назначено на 14 сентября

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Еще один иск на 116 млн рублей принят к производству, заседание по нему назначено на 14 сентября

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Самое крупное решение касается взыскания 2,65 млрд рублей неосновательного обогащения. По материалам суда, после получения аванса по договору субподряда 2023 года компания выполнила работы лишь на 68,4 млн рублей, после чего заказчик расторг контракт в одностороннем порядке из-за нарушения сроков. Еще одним решением суд взыскал с «Геоизола» 566,4 млн рублей по договору 2022 года. Исковые требования поддержала прокуратура Москвы.

Ранее суд также обязал компанию освободить строительную площадку в Пионерском и вывезти принадлежащую ей технику, оборудование и другое имущество. В случае неисполнения решения «Морспасслужба» получила право выполнить эти работы за счет подрядчика.

Контракты с «Геоизолом» были расторгнуты в 2025 году из-за неисполнения обязательств. До этого Арбитражный суд Калининградской области частично удовлетворил требования регионального Минстроя к подрядчику более чем на 2,86 млрд рублей. Строительство грузопассажирского терминала в Пионерском ведется по государственному контракту стоимостью 8,51 млрд рублей, генеральным подрядчиком выступает ФГБУ «Морская спасательная служба».

Карина Дроздецкая