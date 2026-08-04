Жительнице Коми утвердили 10-летний срок за поджог мечети

Апелляционный военный суд оставил без изменения приговор 21-летней жительнице Усинска, осужденной за поджог мечети. Решение вступило в законную силу, сообщили в УФСБ России по Республике Коми.

Суд установил, что 31 июля 2025 года девушка облила бензином входную дверь мечети в Усинске и подожгла ее. Возгорание оперативно ликвидировали прибывшие пожарные. Действия подсудимой квалифицировали по ч. 1 ст. 205 УК РФ (теракт). Уголовное дело расследовало региональное управление ФСБ.

Во время допроса осужденная заявила, что стала жертвой телефонных мошенников. По ее словам, неизвестные представлялись сотрудниками оператора связи, портала «Госуслуги», Центрального банка и ФСБ России. Девушка сообщила злоумышленникам код из СМС, перевела 65 тыс. рублей на «безопасный счет», а затем, как она утверждает, согласилась выполнить их указание и поджечь здание мечети.

Суд приговорил жительницу Коми к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В УФСБ напомнили, что сотрудники спецслужбы не используют мессенджеры для связи с гражданами и не дают поручений совершать противоправные действия.

Карина Дроздецкая