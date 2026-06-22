Запрещенный прием карата

Пошлины на экспорт отдельных видов алмазов, которые начнут действовать в сентябре, могут сократить EBITDA АЛРОСА (MOEX: ALRS) на 29% в 2027 году, а в текущем году — на 15–16%. Аналитики указывают, что под действие тарифа подпадает широкий спектр камней, а у АЛРОСА 90% выручки обеспечивает экспорт. Переложить расходы на покупателей компания не может без риска потери доли рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Введение пошлин на экспорт некоторых категорий алмазов в размере 8% с сентября грозит АЛРОСА падением EBITDA на 15–16% в 2026 году и на 29% в 2027 году, считают инвестиционные аналитики. Под пошлину подпадут необработанные, частично обработанные алмазы от 0,45 до 10,8 карата и алмазы специальных размеров от 10,8 карата. Соответствующее постановление правительства было опубликовано 19 июня.

Как отмечал в январе замглавы Минфина Алексей Моисеев, в России сегодня практически не потребляются российские бриллианты, массовый рынок закрыт импортом и министерство намерено ликвидировать эту проблему. Позже он уточнял, что под пошлины подпадут только алмазы, которые экономически эффективно гранить в России. Около 90% всех алмазов в мире сегодня гранится в Индии. «Мы с АЛРОСА активно работаем. Естественно, они этого не очень хотят»,— цитировал чиновника «Интерфакс».

АЛРОСА, добывающая более 90% алмазов в России, обеспечивает около трети мировой добычи. В 2025 году выручка компании снизилась на 1,7% год к году, до 235,1 млрд руб., EBITDA увеличилась на 26%, до 57,82 млрд руб., чистая прибыль выросла на 88,3%, до 36,2 млрд руб. В АЛРОСА комментарии не предоставили.

Старший аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев отмечает, что последствия выглядят «неприятными в моменте»: пошлина может отнять до 15% от EBITDA компании за текущий год. Аналитики из Альфа-банка дают схожий прогноз. По их оценкам, при текущем курсе рубля пошлина увеличит нагрузку на операционную прибыль АЛРОСА на 3,5 млрд руб. в 2026 году и может привести к уменьшению прогнозной EBITDA на 16%. Как отмечают аналитики, показатель и так продолжит снижение из-за крепкого рубля и сложной ситуации в отрасли, дополнительные расходы в 2027 году будут зависеть от темпов ослабления рубля и восстановления продаж. В обзоре «БКС Мир Инвестиций» говорится, что указанный в постановлении правительства интервал камней охватывает широкий спектр алмазов — от мелких до сверхкрупных, а у АЛРОСА на экспорт приходится 90% выручки компании, поэтому пошлина напрямую бьет по экспортным потокам. В 2027 году пошлина снизит EBITDA компании на 29%, считают в компании.

Инвесторы также, судя по всему, негативно отреагировали на планы введения пошлин. К 18:10 акции АЛРОСА на Московской бирже дешевели на 7%, до 22,6 руб. за бумагу, капитализация составила 167,11 млрд руб. По данным «Т-Инвестиций», акции АЛРОСА вошли в число главных аутсайдеров среди крупных компаний на бирже 22 июня.

Старший советник фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников замечает, что повышение цен на алмазы на 8% приведет к росту затрат по всей цепочке до конечного потребителя, а сейчас для этого самый неподходящий момент — кризис спроса.

По его словам, создание крупной гранильной индустрии займет пять–семь лет и до тех пор пошлина будет работать как налог. АЛРОСА, считает эксперт, может начать складировать сырье, что рискует обернуться потерей внешних рынков. Директор «S+Консалтинг» Эдуард Лысенкер также отмечает, что повышение цен для иностранных покупателей, главным образом — в Индии, может привести к потере доли на рынке. По словам исполнительного директора «Гильдии ювелиров» Владимира Збойкова, мировой рынок предпочитает необработанные алмазы, а сбыт готовых изделий в условиях санкций крайне затруднителен.

Полина Трифонова