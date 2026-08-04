Reuters: Сирия сократит импорт российской нефти ради снятия санкций США

Сирия согласилась резко сократить импорт российской нефти. Об этом страна вела переговоры с США, сообщило Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ходом дискуссий.

Сирийские чиновники сообщили о таком решении, когда обсуждали с американскими представителями исключение Сирии из списка государств-спонсоров терроризма. В июле президент США Дональд Трамп заявил о решении исключить республику из этого перечня после 45-дневной проверки. По словам собеседника агентства, американские чиновники отметили, что сокращение импорта российской нефти «повысит шансы на быструю и беспроблемную отмену» этого статуса.

Один из источников добавил, что Сирия зависит от российской нефти не по своей воле, а в силу необходимости. По его словам, сирийские чиновники просят сначала снять санкции, чтобы республика смогла найти альтернативы. Сирийский представитель энергетического сектора сообщил Reuters, что Дамаск уже ищет новых поставщиков, и анонсировал «радикальные изменения».

Статус «государство-спонсор терроризма» Государственный департамент США присваивает тем странам, которые, по данным ведомства, неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма. В их число входят Иран, Северная Корея, Куба и другие. Упоминание Сирии в списке таких государств — единственная крупная санкция США, которая действует в отношении страны. Отношения Сирии и США начали налаживаться после встречи глав двух государств в Белом доме в ноябре 2025 года. В том же месяце США исключили президента переходного режима Сирии Ахмеда аш-Шараа из санкционного списка. Затем Вашингтон частично снял санкции с Дамаска.