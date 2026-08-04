Reuters: Сирия сократит импорт российской нефти ради снятия санкций США
Сирия согласилась резко сократить импорт российской нефти. Об этом страна вела переговоры с США, сообщило Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ходом дискуссий.
Сирийские чиновники сообщили о таком решении, когда обсуждали с американскими представителями исключение Сирии из списка государств-спонсоров терроризма. В июле президент США Дональд Трамп заявил о решении исключить республику из этого перечня после 45-дневной проверки. По словам собеседника агентства, американские чиновники отметили, что сокращение импорта российской нефти «повысит шансы на быструю и беспроблемную отмену» этого статуса.
Один из источников добавил, что Сирия зависит от российской нефти не по своей воле, а в силу необходимости. По его словам, сирийские чиновники просят сначала снять санкции, чтобы республика смогла найти альтернативы. Сирийский представитель энергетического сектора сообщил Reuters, что Дамаск уже ищет новых поставщиков, и анонсировал «радикальные изменения».
Статус «государство-спонсор терроризма» Государственный департамент США присваивает тем странам, которые, по данным ведомства, неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма. В их число входят Иран, Северная Корея, Куба и другие. Упоминание Сирии в списке таких государств — единственная крупная санкция США, которая действует в отношении страны. Отношения Сирии и США начали налаживаться после встречи глав двух государств в Белом доме в ноябре 2025 года. В том же месяце США исключили президента переходного режима Сирии Ахмеда аш-Шараа из санкционного списка. Затем Вашингтон частично снял санкции с Дамаска.
Улучшение отношений между США и Сирией началось после смены власти в Сирии в декабре 2024 года. Тогда в Сирии к власти пришла переходная администрация, возглавляемая президентом Ахмедом аш-Шараа, которая сменила режим Башара Асада. В ноябре 2025 года США исключили Ахмеда аш-Шараа из санкционного списка, а затем частично сняли санкции с Дамаска. До этого отношения между США и Сирией характеризовались введением жестких санкций, в том числе с 1979 года, когда Сирия была признана государством — спонсором терроризма.
Госдепартамент США заявлял, что снятие санкций с Сирии откроет доступ к международной торговле и инвестициям, даст Сирии шанс на восстановление и откроет новую главу в истории сирийского народа. Однако в Конгрессе США требовали от переходной администрации Сирии закрыть России доступ к её военным объектам на побережье, чтобы американская сторона изменила свою санкционную политику в отношении Дамаска. США также хотят, чтобы Россия и Иран были "навсегда изгнаны из Сирии".
Несмотря на ослабление санкционного давления, между различными группировками в Сирии сохраняется недоверие. Это усложняет внутреннюю ситуацию в стране, которой также требуется восстановление экономики после многолетнего конфликта. Российская сторона, в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова, заявляла, что будет добиваться отмены санкций против Сирии без каких-либо условий, так как они "били не по Башару Асаду и его правительству, а по сирийскому народу".