При атаке БПЛА под Геленджиком погибли семь человек

Количество погибших при атаке БПЛА в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком увеличилось до семи человек. Трое из погибших — дети. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

По данным оперштаба, 40 человек получили различные травмы. В больницы госпитализировали 21 пострадавшего. По данным Минздрава, девять человек, среди которых трое детей, находятся в тяжелом состоянии. Еще 19 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.

ВСУ атаковали Геленджик сегодня утром. По официальным данным, в селе Архипо-Осиповка упали обломки БПЛА. В официальных сообщениях не указано, какая именно территория в населенном пункте подверглась атаке. Мэр Геленджика сообщил, что при атаке пострадали 47 человек. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал произошедшее терактом.

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