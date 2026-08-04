Самарский склад Wildberries полностью сгорел со всем товаром после атаки БПЛА

Склад Wildberries в Самарской области полностью выгорел после атаки БПЛА, сообщил врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков. По его словам, из 180 тыс. кв. м сгорело 160 тыс. кв. м.

«К сожалению, мы отмечаем, что объект полностью выгорел... По факту остался только административный комплекс. Все товары уничтожены»,— уточнил господин Гурков на совещании правительства (цитата по ТАСС).

О том, что логистический центр Wildberries в Новосемейкино под Самарой сгорел, накануне сообщил «Ъ-Волга» источник, близкий к МЧС. Сортировочно-логистический центр был построен год назад: церемония открытия центра состоялась 23 мая 2025 года. Совокупный объем инвестиций превысил 10 млрд руб.

Беспилотники ВСУ атаковали склад Wildberries в Самарской области утром 2 августа. Компания сообщила, что из-за атаки перестроила логистические цепочки. По данным властей, никто не пострадал.