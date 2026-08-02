Губернатор Федорищев: при ударе БПЛА по складу Wildberries никто не погиб

При атаке беспилотников на склад Wildberries в Самарской области никто не погиб. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в Telegram.

Пожарные продолжают тушить возгорание, отметил господин Федорищев. На месте происшествия развернули оперативный штаб. К складу прибыли экстренные службы.

Вячеслав Федорищев предупредил жителей региона об угрозе появления в воздухе продуктов горения. Он призвал следить за самочувствием и обращаться к врачу при появлении головокружения, тошноты, кашля или першения в горле.

Об ударах беспилотников ВСУ по складу Wildberries в Самарской области сообщил сегодня утром глава региона. В Wildberries & Russ заявили, что никто не пострадал. Компания сообщила, что перестроила логистические цепочки. ВС Украины наносят удары по складам Wildberries с 18 июля.