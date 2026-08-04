Пьяный водитель пытался скрыться от полиции в лесу под Петербургом

В Курортном районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции после погони задержали водителя, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Пытаясь уйти от преследования, мужчина бросил автомобиль и попытался скрыться в лесу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Курортном районе после погони задержали водителя Hyundai Creta

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Курортном районе после погони задержали водителя Hyundai Creta

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 4 августа на Левашовском шоссе. Сотрудники Госавтоинспекции потребовали остановиться водителя автомобиля Hyundai Creta, однако 48-летний мужчина, у которого были заметны внешние признаки опьянения, проигнорировал требование и попытался скрыться.

На Коннолахтинской дороге автомобилист остановил машину и побежал в сторону лесного массива, но вскоре был задержан полицейскими и доставлен в отдел.

В отношении нарушителя составили административные протоколы по трем статьям КоАП РФ, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Матвей Николаев