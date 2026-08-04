Антициклон сохранит в Петербурге сухую погоду и повышенное атмосферное давление

Во вторник, 4 августа, погоду в Санкт-Петербурге продолжит определять обширный антициклон, сформировавшийся над центральной частью европейской территории России. Как сообщили в центре «ФОБОС», в городе ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Синоптики пообещали петербуржцам сухую и теплую погоду 4 августа

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Синоптики пообещали петербуржцам сухую и теплую погоду 4 августа

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Днем воздух в Петербурге прогреется до +21…+23 градусов. В Ленинградской области температура составит от +19 до +24 градусов.

Будет дуть западный ветер со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и составит около 764 мм рт. ст., что превышает климатическую норму.

Матвей Николаев