В Ревде ввели режим повышенной готовности из-за подъема рек

Режим повышенной готовности ввели в Ревде (Свердловская область) после повышения уровней рек и водохранилищ из-за сильных дождей, сообщили в городской администрации. В связи с этим жителям предложили отправиться в пунктах временного размещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадр из видео администрации Ревды Фото: кадр из видео администрации Ревды

Как сообщила глава города Татьяна Клепикова, с плотин Волчихинского, Ново-Мариинского и Ревдинского водохранилищ увеличат сброс воды. Некоторые участки поймы и пониженные участки местности может затопить. Жителей домов на берегу ниже по течению в районе Барановки, ул. Степана Разина, ул. Димитрова просят присматривать за придомовыми территориями. Горожан также просят быть внимательнее на улицах.

«Всем оперативным службам поручено усилить контроль по линии дежурно-диспетчерских служб, проверить готовность аварийно-восстановительных служб к реагированию на возможные нарушения жизнедеятельности населения»,— сказала госпожа Клепикова.

Ранее в Ревде уже вводился аналогичный режим: он действовал с 13 по 20 июля. Синоптики назвали лето 2026 года на Урале уникальным по количеству осадков — в июне Ревда стала одним из населенных пунктов, где выпало их наибольшее количество. Многие муниципалитеты затопило.

Ирина Пичурина