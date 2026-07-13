В Ревде ввели режим повышенной готовности из-за прогнозируемых ливней

В Ревде (Свердловская область) ввели режим повышенной готовности из-за прогноза сильных ливней и возможного подъема уровня воды в реках и водохранилищах. Он будет действовать с 13 по 20 июня. Об этом сообщила глава муниципалитета Татьяна Клепикова.

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«Всем оперативным службам поручено усилить контроль по линии дежурно-диспетчерских служб, проверить готовность аварийно-восстановительных служб к реагированию на возможные нарушения жизнедеятельности населения и ликвидации последствий опасных метеорологических явлений»,— написала госпожа Клепикова.

Жителей домов, расположенных вдоль береговой линии и ниже по течению реки, в том числе в районе Барановки, улиц Степана Разина и Димитрова, призвали контролировать придомовые территории. В случае экстренных ситуаций горожанам рекомендовали обращаться в ЕДДС по номеру 112.

С 29 июня по 1 июля в Ревде уже действовал режим повышенной готовности. Его вводили из-за сильных дождей, а также сброса воды с плотин.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в ближайшие два дня, 14 и 15 июля, прогнозируются очень сильные дожди и сильные ливни.

Полина Бабинцева