Свердловские депутаты перевели три земельных участка под производства и кладбище

Законодательное собрание Свердловской области одобрило законопроекты, которые предусматривают перевод трех участков в Алапаевском, Нижнесергинском и Горноуральском районах из категории земель сельскохозяйственного назначения под промышленные нужды и кладбища. Изменения депутатам представил заместитель губернатора — глава министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексей Кузнецов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Кузнецов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Алексей Кузнецов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В частности, власти поменяли категорию участков:

В 1,8 тыс. кв. м в селе Ялунинское Алапаевского района для складирования на территории леса-кругляка и готовой продукции (кадастровый номер 66:01:3901017:835);

В 9 тыс. кв. м в поселке Красноармеец Нижнесергинского района под кладбище, которое уже существует на территории (кадастровый номер 66:16:1405004:183);

В 38,8 га в селе Балакино Горноуральского района под разведку и добычу полезных ископаемых артелью старателей «Нейва» (кадастровый номер 66:19:1901004:614).

Ранее, в июле, свердловские депутаты изменили категорию девяти участков для размещения на них промышленных объектов в Сысертском и Невьянском районах, в июне — шести участков в Сысертском районе и Первоуральске.

Виктория Биц