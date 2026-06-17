Депутаты перевели шесть участков в Сысерти и Первоуральске под производства

Законодательное собрание Свердловской области одобрило пять законопроектов, которые предусматривают перевод шести участков в Сысертском районе и Первоуральске из категории земель сельскохозяйственного назначения под промышленность. Изменения депутатам представил заместитель губернатора — глава министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексей Кузнецов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Кузнецов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Кузнецов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Сысертском районе:

Напротив садоводческого товарищества Меркурий на территории в 1,8 га собственник участка (кадастровый номер 66:25:0201008:395) намерен построить производственно–логистический комплекс и организовать автомобильную стоянку;

На территории технопарка Октябрьский около одноименного поселка и садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Василек» хозяин участка в 4 тыс. кв. м (кадастровый номер 66:25:1402001:669) рассчитывает разместить цеха по изготовлению химических средств для обработки строительных конструкций из любого материала, косметической продукции и средств гигиены;

Около Патрушевской развязки на дороге М-5 «Урал» компания «Промспецстрой» намерена разместить на участке в 10,8 га (кадастровый номер 66:25:0307004:441) объекты транспортной инфраструктуры и придорожного сервиса;

На территории технопарка Октябрьский около одноименного поселка и СНТ «Василек» владелец участка в 3 тыс. кв. м (кадастровый номер 66:25:1402001:668) планирует создать производство по изготовлению кормов для домашних и промысловых животных.

В Первоуральске компания «ЛукойлУралнефтепродукт» намерена разместить объекты дорожного сервиса на участках (кадастровые номера 66:58:2902030:192 и 66:58:2902030:254) общей площадью в 1,1 га около трассы Р-242 у села Новоалексеевское.

Ранее, в мае, губернатор Денис Паслер подписал закон о переводе в Сысертском районе двух участков общей площадью более 15 тыс. кв. м. из категории земель сельскохозяйственного назначения под промышленность. Они расположены около поселка Октябрьский вблизи СНТ. Алексей Кузнецов ранее пояснил депутатам, что изменения необходимы для размещения объектов по производству строительных материалов, обработки природного камня, столярного производства и выпуска металлоконструкций.

Василий Алексеев