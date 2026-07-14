Депутаты перевели девять участков в Сысерти и Невьянске под производства

Законодательное собрание Свердловской области одобрило четыре законопроекта, которые предусматривают перевод девяти участков в Сысертском и Невьянском районах из категории земель сельскохозяйственного назначения под промышленные нужды. Изменения депутатам представил заместитель губернатора — глава министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексей Кузнецов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, в Сысертском районе около поселка Первомайский на территории 1,3 га собственник участка намерен построить производственные цеха по изготовлению резинотехнических изделий. Около поселка Октябрьский хозяин участка в 2 тыс. кв. м рассчитывает разместить объекты для организации производства по изготовлению универсальных крепежных изделий из металла и композитных материалов.

В Невьянском районе артель старателей «Нейва» намерена использовать в целях разведки и добычи полезных ископаемых несколько участков общей площадью 3,3 га у деревни Осиновка. Вблизи деревни Невьянка АО «Уралэлектромедь» планирует использовать участок площадью 15 га в целях добычи золота.

Ранее депутаты заксобрания Свердловской области перевели шесть участков в Сысерти и Первоуральске под производства для размещения объектов производственно–логистического комплекса, транспортной инфраструктуры и придорожного сервиса, цехов по изготовлению химических средств для обработки строительных конструкций, косметической продукции, средств гигиены, кормов для домашних и промысловых животных.

Виктория Биц