Сергей Юран пообещал вывести ФК «Урал» в Российскую премьер-лигу

Главный тренер ФК «Урал» Сергей Юран на пресс-конференции после матча с «Торпедо» пообещал, что выведет клуб в Российскую премьер-лигу (РПЛ). «Я задачу решу, у меня сомнений нет»,— заявил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер ФК «Урал» Сергей Юран на пресс-конференции

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Главный тренер ФК «Урал» Сергей Юран на пресс-конференции

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Матч первого тура Лиги Pari между ФК «Урал» и «Торпедо» (Москва) на стадионе «Екатеринбург Арена» закончился поражением хозяев со счетом 0:1 (0:0). «Я доволен игрой, самоотдачей игроков. Я недоволен тем, что у нас мяч не залетал в ворота. Самое главное, что я увидел в игроках — у них есть желание, у них горят глаза, они хотят результат»,— сказал Сергей Юран.

Следующий матч ФК «Урал» проведет в Екатеринбурге 19 июля. Его соперником станет «Енисей» (Красноярск).

Николай Яблонский