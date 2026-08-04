От гранта до гарантии

Малый и средний бизнес Санкт-Петербурга и Ленинградской области в первом полугодии 2026 года забрал 58,6% от общего числа получателей господдержки в СЗФО. При этом участники рынка говорят, что около 45% малых предприятий в среднем по стране закончили год «в ноль» или даже остались в минусе. При этом участившиеся случаи пожаров на крупных складах заставляют мелкие предприятия искать новые способы застраховаться от рисков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Падение объемов банковского кредитования под гарантии города отражает главную проблему рынка: из-за высокой ключевой ставки Банка России брать займы на перекрытие убытков бизнесу невыгодно

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Падение объемов банковского кредитования под гарантии города отражает главную проблему рынка: из-за высокой ключевой ставки Банка России брать займы на перекрытие убытков бизнесу невыгодно

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Как следует из исследования Rodionoff Group на основе данных ФНС, в первом полугодии 2026 года на Санкт-Петербург и Ленинградскую область пришлось 58,6% всех получателей государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в Северо-Западном федеральном округе. Совокупный объем прямого финансирования сектора в двух регионах вырос на 14,8%, достигнув 735,5 млн рублей, и показал разнонаправленную динамику с общероссийским трендом, где объем прямой помощи просел на 17,4%.

Как отмечают специалисты Rodionoff Group, с января по июнь 2026 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области были реализованы разные модели государственной поддержки малого и среднего бизнеса.

В Ленобласти — модель массового охвата, что обеспечило ей первое место в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) по числу получателей и третье по прямой финансовой поддержке. В Санкт-Петербурге — гарантийно-грантовая модель. Город на Неве занял первое место по совокупному денежному объему, но только восьмое по прямой поддержке.

Ленинградская область демонстрирует значительный рост охвата господдержкой бизнеса в СЗФО: на долю региона приходится 45,9% всех получателей поддержки. Рост в 20,1% значительно превышает как показатель всего округа (+2,8%), так и общероссийский уровень (+10,8%).

Главным драйвером стали индивидуальные предприниматели — их число выросло более чем на 2 тыс., а доля в структуре получателей достигла 72,7%. Одновременно число получателей среди юридических лиц увеличилось на 10,6%. Все это свидетельствует об «оздоровлении» региональной политики господдержки, где финансирование получает преимущественно действующий бизнес, констатируют эксперты Rodionoff Group.

На 16,6% вырос объем выданных грантов, до 522,8 млн рублей, а число получателей увеличилось с 487 до 604. Северная столица сумела развернуть отрицательную динамику начала 2026 года. После падения числа получателей на 27,3% в первом квартале по итогам полугодия зафиксирован рост на 3,1%. Однако пока он остается ниже общероссийских +10,8%.

Структурно рост обеспечен индивидуальными предпринимателями. Их число увеличилось на 41,8%, тогда как число юридических лиц сократилось на 13,8%, а самозанятых — почти на треть. Доля юридических лиц среди получателей снизилась с 59,8 до 50%.

Прямая финансовая поддержка выросла на 25,9%. В 2,6 раза увеличился объем выданных грантов — 164,2 млн рублей при почти таком же количестве получателей. Как полагают в Rodionoff Group, это свидетельствует о значительном росте средней суммы невозвратного финансирования. Средний объем одного факта господдержки увеличился примерно с 1,52 до 3,82 млн рублей.

Генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров поясняет, что контраст с общероссийской динамикой связан с календаризацией региональных программ и архитектурой выплат. По его словам, полугодовая статистика крайне чувствительна к срокам проведения конкурсов и перечисления отдельных траншей.

Падение объемов банковского кредитования под гарантии города отражает главную проблему рынка: из-за высокой ключевой ставки Банка России брать займы на перекрытие убытков бизнесу невыгодно. Господин Бурмистров отмечает, что просадка связана с нежеланием предпринимателей привлекать дорогие заемные средства на фоне высокой ключевой ставки Банка России. Поручительство решает проблему залога, но не снижает стоимость денег и не обеспечивает будущий денежный поток заемщика. Учитывая рост капитала городского гарантийного фонда в 2026 году до 6,7 млрд рублей, падение выдачи свидетельствует о сокращении числа экономически оправданных кредитных сделок, а не о нехватке лимитов. По оценке «Infoline-Аналитики», говорить о массовом перетоке из ООО в ИП пока нельзя, однако формат индивидуального предпринимательства объективно проще и дешевле в администрировании для малого бизнеса в сфере услуг и производства. Сокращение же поддержки самозанятых произошло из-за завершения первой волны программ по вовлечению граждан в этот налоговый режим и перераспределения ограниченных бюджетов в пользу ИП и компаний, создающих рабочие места и готовых софинансировать проекты.

При этом выделенные двум регионам 735,5 млн рублей прямой помощи Михаил Бурмистров считает полезным ресурсом для узкого круга адресных проектов, но незначительной суммой для агломерации в целом, учитывая работу 400 тыс. субъектов МСП в Петербурге и 93,7 тыс. в Ленобласти. При ограниченности субсидий и дефиците ликвидности финансовый запас большинства малых компаний не превышает трех-пяти месяцев, а любой форс-мажор в виде аварии или пожара на объекте мгновенно приводит к кассовому разрыву.

Основатель InsurTech-платформы AIINS Игорь Кононов отмечает, что около 45% малых и средних предприятий завершили прошлый год с нулевой или отрицательной прибылью. «При текущей ключевой ставке закрыть кассовый разрыв заемными деньгами практически невозможно. Поэтому любой серьезный инцидент — от пожара на складе до аварии в арендованном помещении — может мгновенно "обнулить" бизнес»,— говорит эксперт.

По его мнению, это заставляет бизнес более внимательно относиться к страхованию. «Главным препятствием для малого бизнеса в страховании всегда были высокие цены. Из-за небольших чеков страховщики продавали предпринимателям стандартные полисы по завышенным розничным тарифам, а разбираться в нюансах договоров у компаний не было ресурсов»,— указывает он.

Сейчас ситуацию меняет цифровизация. По словам господина Кононова, запуск автоматических цифровых аукционов дает небольшим компаниям переговорную силу крупных холдингов. Когда бизнес может прозрачно сравнить предложения разных страховщиков на одной платформе, расходы на полисы снижаются на 20–40%, а из договоров уходят скрытые исключения, которые раньше лишали компании выплат при страховых случаях.

Александра Хренкова