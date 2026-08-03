В Неве у Октябрьской набережной утонул человек

Человек погиб во время купания в Неве в Невском районе Санкт-Петербурга. Этот случай стал 17-м смертельным происшествием на городских водоемах с начала купального сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужчина погиб во время купания в Неве в Невском районе Петербурга

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Мужчина погиб во время купания в Неве в Невском районе Петербурга

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, трагедия произошла 3 августа у дома № 40 по Октябрьской набережной. По словам очевидцев, человек заплыл примерно на десять метров от берега, после чего ушел под воду. Его тело обнаружили и подняли на берег водолазы поисково-спасательной службы.

По данным спасателей, с начала лета в водоемах Петербурга утонули 17 человек, в том числе 14 взрослых и трое детей.

Матвей Николаев