Дольше всех ждал, больше всех вез
Как Финляндский вокзал стал лидером по объему пригородных пассажирских перевозок в СССР
В ночь на 4 августа 1951 года на Финляндском вокзале было тихо. Платформа опустела, только редкие огни освещали пути. Ровно в 1 час 50 минут энергодиспетчер дал команду на подачу тока в контактную сеть первого электрифицированного участка на Карельском перешейке — Ленинград — Зеленогорск. Первый электропоезд тронулся от перрона. До этого в Ленинграде электрички уже ходили — с 1933 года от Балтийского вокзала до Ораниенбаума. Но на Финляндское направление они пришли только в 1951-м: война и послевоенное восстановление отодвинули этот проект почти на два десятилетия. Теперь Карельский перешеек включался в сеть и Финляндский вокзал становился главными пригородными воротами на север.
Электропоезд серии Ср на станции Зеленогорск. 1951 год
Фото: pastvu.com
В СССР электрички появились намного раньше. 6 июля 1926 года открылось движение на линии Баку — Сабунчи — Сураханы. Первые в истории СССР специальные электропоезда были построены на Мытищинском машиностроительном заводе с использованием австрийского оборудования. Вагоны первого бакинского электропоезда были третьего класса, с деревянными лавками, зимой их отапливали печками, а максимальная скорость не превышала 70 км/ч. Но главное — они ходили без паровозной тяги, и это был прорыв.
Электропоезд Северной железной дороги на Ярославском вокзале в Москве. 1930-е годы
Фото: МАММ / МДФ / russiainphoto.ru / Музей Москвы
3 августа 1929 года первый пригородный электропоезд серии С отправился на участке Москва — Мытищи протяженностью 18 км. Электросекции состояли из одного моторного и двух прицепных вагонов, максимальная скорость достигала 85 км/ч. Вагоны были только третьего класса, окрашены в зеленый цвет, все места были сидячими — деревянные лавки, зимой салон отапливала железная печка. Токоприемники подключались к системе электроснабжения постоянного тока с напряжением 1500 В. Уже в первой половине 1930-х годов 33 моторвагонные секции на линии Москва — Мытищи заменили 43 паровоза и около 400 пригородных пассажирских вагонов. В 1930 году электрификацию продолжили до Пушкина и Щелково. К началу 1940-х годов электрички ходили от Москвы до Обираловки, Балашихи, Раменского, Подольска.
Ленинград подключился к электрификации позже. В 1930-е годы приоритет отдавали наиболее загруженным узлам — прежде всего московскому. Северная столица оставалась на втором плане, хотя первые проекты электрификации пригородных участков появились еще до революции — планировался запуск электропоезда по 66-километровой Ораниенбаумской электрической линии (неофициальное название — Оранэла), но проект не был реализован из-за Первой мировой войны и революции.
Затем война и восстановление: проекты откладывались, ресурсы шли на возрождение разрушенной инфраструктуры. Отправной точкой для Ленинграда стало постановление Совета Министров СССР №2566 от 30 ноября 1946 года. Но реализация затянулась из-за сложностей строительства депо и энергосистемы. Реальное строительство началось только в 1950 году, после выхода постановления Совета Министров СССР №858–316 от 4 марта 1950 года. Началом работ считается приказ министра путей сообщения Бориса Бещева №176/Ц от 17 мая 1950 года.
Тяговая подстанция «Дюны». 1950-е годы
Фото: Музей железных дорог России / https: / archive.rzd-museum.ru
Электрификация участка Ленинград — Зеленогорск (50 км) проводилась на основании постановления Совета Министров СССР №858–316 от 4 марта 1950 года. Окончательный проект разработали инженеры Владимир Келтуяла и Эммануил Мазурский в институте «Ленгипротранс». К запуску установили 1500 металлических опор, подвесили 280 км несущего и контактного провода, построили 24 платформы. На станции Ланская и в поселке Дюны появились тяговые подстанции. Для обслуживания новой электрифицированной линии на Ленинград-Финляндском отделении создали моторвагонное депо и участок энергоснабжения.
Электропоезд в Удельном парке. Конец 1950-х годов
Фото: неизвестный автор / pastvu.com
Ровно в 1 час 50 минут 4 августа 1951 года энергодиспетчер дал команду на подачу тока в контактную сеть. Первый электропоезд под управлением машиниста Арсеньева тронулся от перрона Финляндского вокзала в пробную поездку. Через несколько часов, днем, отправился первый пассажирский рейс — его вел машинист-инструктор Романов. В тот же день был введен регулярный график движения, который предусматривал курсирование четырех сцепов. Всего суточный график был рассчитан на 13 пар поездов, которые следовали до станции Зеленогорск.
Пассажирки в вагоне электрички на Финляндском вокзале. 1955 год
Фото: неизвестный фотограф / pastvu.com
Запуск был не испытанием, а полноценным вводом в эксплуатацию. Система заработала сразу, без раскачки. В тот же день пассажиры смогли оценить новое качество поездок: вместо копоти, грохота и долгой подготовки паровоза — чистота и относительная тишина. Для обслуживания линии создали моторвагонное депо и участок энергоснабжения, которые работали в круглосуточном режиме.
Пригороды стали ближе
Электричка — это не только скорость, но и предсказуемость. Паровозы с их низким КПД требовали много времени на подготовку: их нужно было заправить водой, углем, прогреть, проверить механизмы. График паровозной тяги был менее гибким, интервалы между поездами — больше. Электропоезда позволяли уплотнить движение, сократить интервалы до 15–20 минут и лучше обслуживать растущие пригороды. Их жители получили возможность ежедневно добираться до города за 30–40 минут, а не за полтора часа, как раньше.
Электропоезд ЭР2 на станции Зеленогорск. 1969 год
Фото: неизвестный фотограф / pastvu.com
В 1957 году на Рижском вагоностроительном заводе начался выпуск поездов серии ЭР1, а затем ЭР2 — с обтекаемыми головными вагонами, автоматическими раздвижными дверьми, улучшенным освещением салонов. Кузова вагонов имели облегченную конструкцию, а на каждый моторный вагон приходилось по одному прицепному (вместо двух у электричек серии С). Максимальная скорость выросла до 130 км/ч. В начале 1960-х годов начался выпуск электропоездов переменного тока ЭР7, позднее — более совершенных ЭР9. Вагоны модели ЭР22 имели увеличенную длину, три тамбура, мягкие диваны, усовершенствованное отопление. Зеленая окраска сменилась на желто-красную, а закругленный дизайн — на энергичный остроносый. Это были первые серийные электропоезда, применявшие рекуперативное электрическое торможение, при котором часть электроэнергии возвращается в контактную сеть.
Пассажиры электрички на Финляндском вокзале. 1970-е годы
Фото: неизвестный фотограф / pastvu.com
Работы продолжились сразу после запуска первого участка. Ночью 1 июня 1952 года первый пробный электропоезд отправился до станции Белоостров через Сестрорецк. С утра того же дня на всем этом участке началось регулярное движение. В марте 1952 года завершили электрификацию участка Зеленогорск — Ушково. К лету 1954 года электропоезда уже следовали до станции Рощино. Дальше электрификация пошла на Приозерск и Выборг. Карельский перешеек, от Выборга до Приозерска, покрывался сетью маршрутов, и Финляндский вокзал постепенно превращался в главные пригородные ворота города. К 1980-м годам Финляндский вокзал в Ленинграде по объему пригородных перевозок вышел на второе место среди всех вокзалов Советского Союза — после московского. Электричка стала не просто видом транспорта, а образом жизни для сотен тысяч ленинградцев, работавших в городе и живших в пригородах.
От электросекций Ср до «Ласточек»
Электропоезд серии Ср на станции Зеленогорск. 1951 год
Фото: Госфотокомбинат «Ленфотохудожник» / pastvu.com
Ленинградский запуск был частью общесоюзной программы. В послевоенные годы было принято решение о переводе пригородных линий с постоянного тока напряжением 1500 В на 3000 В. Это уменьшало расходы на контактную сеть, но требовало более совершенного оборудования на поездах. Для новых линий разработали электропоезд серии Ср — так назывались трехвагонные электросекции, которые выпускал Рижский вагоностроительный завод. Буквы Ср означали «Северная железная дорога, постройка Рижского завода». Эти секции стали основой пригородного сообщения в послевоенном СССР.
В 1950-е годы для пригородных перевозок на Рижском вагоностроительном заводе производились трехвагонные электросекции типа Ср3, рассчитанные на напряжение 3000 В. Их конструкционная скорость составляла 85 км/ч, и к середине 1950-х годов они начали сдерживать рост скоростей пригородного сообщения. В 1957 году Рижский вагоностроительный завод при участии Рижского электромашиностроительного завода и Московского завода «Динамо» приступил к созданию электропоезда новой серии — ЭР1 («Электропоезд Рижский, первый тип»). Первый состав, ЭР1–01 «Комсомольский», поступил в эксплуатацию в 1958 году на маршрут Москва — Клин, а в 1967 году был передан в депо Ленинград-Витебский. Электропоезд ЭР1 состоял из десяти вагонов (двух головных, пяти моторных и трех прицепных) и развивал скорость до 130 км/ч.
Электропоезда серии ЭР1. 1969 год
Фото: Regent / Wikimedia Commons
В 1958 году Рижский вагоностроительный завод прекратил выпуск трехвагонных секций СР3 и полностью перешел на постройку электропоездов ЭР1. Всего с 1957 по 1962 год было выпущено 259 десятивагонных составов этой серии. Электропоезда ЭР1 создавались для обслуживания наиболее загруженных узлов — Московского и Ленинградского.
Отправление в первый рейс скоростного пригородного электропоезда «Ласточка». Финляндский вокзал. 2015 год
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
В 1970-е годы начался настоящий бум пригородных перевозок в СССР. До начала 1990-х годов объемы пригородных железнодорожных перевозок неуклонно росли. В постсоветский период развитие продолжалось, хотя рост количества рейсов сдерживался убыточностью из-за большого числа льготников и «зайцев». С 2006 года, с установкой турникетов на многих платформах, ситуация изменилась, но тарифы на перевозки возросли. Сегодняшние «Ласточки» — прямое продолжение той линии, которую проложили в 1951 году, и прямой наследник первых электросекций СР, которые пришли на Карельский перешеек более семидесяти лет назад.