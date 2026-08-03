Главгосэкспертиза одобрила проект строительства небоскреба «Лахта Центр 2» в Петербурге

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию строительства многофункционального комплекса «Лахта Центр 2» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Соответствующая информация опубликована в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство «Лахта Центра 2» приблизилось к реализации после одобрения Главгосэкспертизы

Фото: Пресс-служба «Газпрома» Строительство «Лахта Центра 2» приблизилось к реализации после одобрения Главгосэкспертизы

Фото: Пресс-служба «Газпрома»

Согласно материалам реестра, застройщиком проекта выступает петербургское АО «Синергия», функции технического заказчика выполняет АО «Ренконс». Над подготовкой проектной документации работали 22 организации.

Проекты двух новых небоскребов на берегу Финского залива — «Лахта Центра 2» высотой 703 метра и «Лахта Центра 3» высотой 555 метров — были представлены «Газпромом» городским властям в 2021 году. Тогда в компании заявляли, что реализация третьей высотной доминанты позволит сформировать единый архитектурный ансамбль из трех современных башен.

В мае 2026 года правительство Петербурга утвердило проект планировки территории под строительство комплекса. Документ предусматривает возведение объектов общей площадью до 411,6 тыс. и 322,6 тыс. кв. метров соответственно. Помимо офисных помещений, в зданиях планируется разместить музеи, спортивные объекты, включая бассейны, предприятия общественного питания и торговые площади. Завершить проектирование предполагается до конца 2026 года, а строительство небоскребов — к 2033 году.

Матвей Николаев