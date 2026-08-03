Петербургский международный газовый форум впервые перенесли на весну
Петербургский международный газовый форум (ПМГФ), который традиционно проходит осенью, впервые за 15 лет перенесен на весну. В 2027 году мероприятие состоится с 20 по 23 апреля, сообщается на официальном сайте форума.
ПМГФ перенесли с октября на апрель 2027 года
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
Как пояснили РБК Петербург в управлении информации «Газпрома», решение о переносе связано с высокой насыщенностью октября крупными отраслевыми мероприятиями.
«В связи с высокой насыщенностью этого месяца другими масштабными мероприятиями смежной направленности» было принято решение провести форум в апреле 2027 года, сообщили в компании.
Петербургский международный газовый форум проводится с 2011 года и ранее неизменно проходил в октябре. Перенос сроков станет первым за всю историю мероприятия.