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Петербургский международный газовый форум впервые перенесли на весну

Петербургский международный газовый форум (ПМГФ), который традиционно проходит осенью, впервые за 15 лет перенесен на весну. В 2027 году мероприятие состоится с 20 по 23 апреля, сообщается на официальном сайте форума.

ПМГФ перенесли с октября на апрель 2027 года

ПМГФ перенесли с октября на апрель 2027 года

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

ПМГФ перенесли с октября на апрель 2027 года

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Как пояснили РБК Петербург в управлении информации «Газпрома», решение о переносе связано с высокой насыщенностью октября крупными отраслевыми мероприятиями.

«В связи с высокой насыщенностью этого месяца другими масштабными мероприятиями смежной направленности» было принято решение провести форум в апреле 2027 года, сообщили в компании.

Петербургский международный газовый форум проводится с 2011 года и ранее неизменно проходил в октябре. Перенос сроков станет первым за всю историю мероприятия.

Матвей Николаев

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