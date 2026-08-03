В Петербурге задержали нотариусов по делу о попытке хищения участка за 180 млн рублей

Задержаны трое подозреваемых по уголовному делу о попытке мошеннического завладения земельным участком стоимостью 180 млн рублей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в региональных управлениях МВД и Росгвардии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге пресекли попытку незаконного переоформления участка за 180 млн рублей

Фото: Канал «Петербургская полиция» в «Макс» В Петербурге пресекли попытку незаконного переоформления участка за 180 млн рублей

Фото: Канал «Петербургская полиция» в «Макс»

По версии следствия, фигуранты пытались незаконно переоформить участок на Пироговской набережной. Для этого они подготовили пакет поддельных правоустанавливающих документов, включая нотариальную доверенность от имени собственника, после чего направили их в Росреестр для регистрации права на третье лицо.

«В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России при поддержке бойцов Росгвардии задержали троих предполагаемых участников мошеннической схемы — 54-летнего неработающего мужчину, 35-летнюю юрисконсульта нотариальной конторы и 53-летнего временно исполняющего обязанности нотариуса»,— сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на мошенничество в особо крупном размере. В ходе обысков по местам жительства подозреваемых и в помещении нотариальной конторы правоохранители изъяли мобильные телефоны, доверенности и другие документы, имеющие значение для расследования.

Матвей Николаев