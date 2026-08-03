На КАД у Рябовского шоссе почти на месяц ограничат движение

На участке внутреннего кольца КАД в районе развязки с Рябовским шоссе почти на месяц введут ограничения движения. Причиной станет ремонт моста через железную дорогу и реку Лубью, сообщили 3 августа в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На участке КАД в Петербурге перекроют полосы из-за ремонта моста

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ На участке КАД в Петербурге перекроют полосы из-за ремонта моста

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Специалисты заменят три деформационных шва на мостовом сооружении, расположенном на 41-м километре внутреннего кольца КАД.

С 7 по 21 августа для движения закроют полосу безопасности, а также первую и вторую полосы. Затем, с 22 августа по 6 сентября, ограничения распространятся на третью и четвертую полосы.

На период проведения работ движение будет организовано по оставшимся свободным полосам. Максимальную скорость на этом участке снизят до 50 км/ч.

Матвей Николаев