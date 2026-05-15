Банкротящейся ГК «Квант» с заводом в Воронеже предъявили долги на 763 млн рублей

Арбитражный суд Москвы одобрил ходатайства 24 кредиторов о вступлении в банкротное дело московского ООО «Квант» — юрлица ГК «Квант» Михаила Етонова с заводами в Воронеже и Зеленограде. В начале мая в третью очередь реестра требований были включены задолженности на общую сумму 763,4 млн руб. Об этом сообщил временный управляющий «Кванта» Михаил Тобольцев.

В пятерку крупнейших по объему требований кредиторов вошли ООО «Лаборатория Алисы» (структура «Яндекса»), заявившая 230,7 млн руб., столичный торговец бытовыми электротоварами АО «Торговый дом "ББК"» (154,8 млн руб.), юрлицо производителя умных устройств SberDevices ООО «Салютдевайсы» (67,4 млн руб.), дочерняя структура одной из крупнейших IT-компаний России Sitronics Group АО «Ситроникс клауд» (58,9 млн руб.) и принадлежащее петербургскому АО «Новая сервисная компания» (деятельность в области телевещания) ООО «Спутник трейд» (41,4 млн руб.).

Также среди кредиторов «Кванта» представлено ПАО «Северсталь», требующее 5,6 млн руб. С ним соседствуют «дочки» «Озона» (ООО МКК «Озон кредит») и «РВБ» (ООО «ВБ ритейл») с требованиями на 9,9 млн и 13,5 млн руб. соответственно. Еще одна структура «Яндекса» — ООО «Маркет.Трейд» — заявила требования на 19,4 млн руб. Отдельно стоит выделить китайского производителя электроники TCL, который через российское юрлицо ООО «Тиэсэл рус» требует с «Кванта» 19,5 млн руб. Эта компания до лета 2024 года была одним из крупнейших заказчиков телевизоров у группы, однако из-за санкционных рисков перестала поставлять компоненты в РФ. Из-за этого «Квант» начал строить завод в Казахстане.

В феврале столичный арбитраж ввел в ООО «Квант» процедуру наблюдения по иску ООО «ДНС ритейл» (структура группы DNS). Тем же решением в третью очередь реестра требований кредиторов была включена задолженность перед заявителем на 654,6 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Квант» было зарегистрировано в июне 2016 года в Зеленограде для производства телевизионных приемников, включая видеомониторы и видеопроекторы. Уставный капитал — 126,4 млн руб. 100% долей напрямую и через зеленоградское же ООО «Квант–Сервис» принадлежат гендиректору Михаилу Етонову. По итогам 2025 года выручка «Кванта» составила 45 млн руб. (4,9 млрд руб. годом ранее), убыток — 387 млн руб. (годом ранее компания получила 3,3 млн руб. чистой прибыли). Общая площадь производственных помещений «Кванта» в Воронеже, по собственным данным, составляет 9 тыс. кв. м, в Зеленограде — 4,3 тыс. кв. м. Складских помещений — 2 тыс. и 1,2 тыс. кв. м соответственно. На воронежской площадке работает 450 человек, на зеленоградской — 220.

В декабре «Ъ-Черноземье» сообщал, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск столичного продавца программного обеспечения ООО «Треолан» к юрлицам ГК «Квант» и солидарно взыскал с ООО «Квант» и ООО «Квант-сервис» $870 тыс. долга, неустоек и пени. Сумма составляла почти 67 млн руб. по курсу Центробанка на момент публикации.

Воронежский завод «Кванта» в апреле 2025 года приостановил сборку телевизоров российского бренда Irbis по всем диагоналям. В том же месяце воронежское ООО «Синоквант», входящее в ГК «Квант», отказалось от проекта по выпуску ЖК-телевизоров стоимостью 1,8 млрд руб. Его планировали реализовать в особой экономической зоне «Центр» под Воронежем.

Алина Морозова