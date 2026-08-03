Прокуратура проверяет снятие 24 пассажиров с рейса из Калининграда в Египет

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после снятия пассажиров с международного рейса Калининград — Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пассажиров сняли с рейса в Шарм-эш-Шейх из-за нехватки бортпроводников

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Пассажиров сняли с рейса в Шарм-эш-Шейх из-за нехватки бортпроводников

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту непредоставления услуги воздушной перевозки пассажирам. Калининградская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства снятия пассажиров с международного рейса, а также факты неполучения ими багажа»,— говорится в сообщении.

Надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства при организации авиаперевозки, а также соблюдение прав пассажиров.

По данным ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, речь идет о рейсе египетской авиакомпании Air Cairo, следовавшем из Калининграда в Шарм-эш-Шейх. Причиной инцидента стала нехватка бортпроводников, а не овербукинг. Согласно требованиям, на каждые 20 пассажиров должен приходиться один член кабинного экипажа.

В результате авиакомпания сняла с рейса 24 пассажиров, которых система определила автоматически. Все они оказались клиентами одного туроператора. В настоящее время компания занимается урегулированием ситуации, предполагается, что туристы смогут вылететь в Египет другими рейсами.

Матвей Николаев