В Кусинском округе введен режим повышенной готовности

Из-за подтопления территории Кусинского округа в муниципалитете объявили режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области со ссылкой на главу округа Юрия Лысякова.

В поселке Магнитка подтоплено 34 приусадебных участка. Оборудован пункт временного размещения в средней школе, там на данный момент находится семья из трех человек. Проезд и проход в старую часть поселка, которая пострадала больше всех, обеспечен через мост в районе улицы Речной. Водоснабжение и энергоснабжение восстановили после перелива колодцев и повреждения опоры ЛЭП соответственно. В Кусе остаются подтопленными три приусадебных участка возле реки Сарайка, а из-за подъема уровня воды в реке Куса временно в целях безопасности перекрыт мост. На городской плотине уровень воды выше обычного на 60 см.

Остается закрытым движение по мосту через реку Куса в микрорайоне города, объезд возможен через центр. Кроме того, закрыты участки дорог Куса — Магнитка и Куса — Нязепетровск.

Также недавно администрация Карабаша объявила о начале превентивной эвакуации жителей поселка Киолим. Мера принята в связи с подъемом уровня воды в Киолимском водохранилище до отметок, близких к критическим.

Виталина Ярховска