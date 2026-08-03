В Карабаше эвакуировали жителей поселка Киолим из-за угрозы подтопления

Администрация Карабашского городского округа объявила о начале превентивной эвакуации жителей поселка Киолим. Мера принята в связи с подъемом уровня воды в Киолимском водохранилище до отметок, близких к критическим. Власти официально опровергли распространившуюся в социальных сетях информацию о прорыве дамбы, подчеркнув, что гидротехническое сооружение находится в исправном состоянии. Об этом управление гражданской защиты администрации сообщает в соцсетях.

Как сообщили „Ъ-Южный Урал“ в управлении по ГЗ Карабаша, в поселке расположено 25 частных жилых домов, в которых проживает 36 человек. В пункт временного размещения централизованно доставлены пятеро взрослых и один ребенок. Еще восемь жителей покинули зону возможного подтопления самостоятельно, уехав к родственникам. Двое граждан от эвакуации отказались.

На территории округа введен режим повышенной готовности. На Киолимской плотине организовано круглосуточное дежурство сотрудников МЧС и специалистов муниципальных служб. По данным регионального управления МЧС, по состоянию на текущий момент приток воды в водохранилище начал снижаться, ситуация находится под контролем.

Евгений Рыженьков