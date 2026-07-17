Готовить сани летом: подготовка к зиме 2026–2027 идет полным ходом

Отопительный сезон 2025–2026 уже позади. Последние квитанции за тепло жители получили в июне, а в платежках за июль цифры за отопление заметно уменьшились – или вовсе исчезли. Можно выдохнуть и забыть о батареях до октября? Увы, нет. Специалисты «Уралэнергосбыт» напоминают: именно летом проводится основная работа, от которой зависит, насколько комфортной и безопасной будет следующая зима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Народная мудрость «готовь сани летом» в мире теплоснабжения обретает буквальный смысл. От того, насколько ответственно управляющие компании и ТСЖ подойдут к подготовке к отопительному периоду 2026–2027, зависит не только температура в ваших квартирах, но и сохранность вашего кошелька. Готовый к зиме дом – это экономия на коммунальных платежах, отсутствие аварий и спокойствие жильцов.

Статистика тревожит: готовы далеко не все. По состоянию на 10 июля 2026 года проверку готовности прошли лишь 21 % объектов (1061 из 4 900) в зоне теплоснабжения № 01 (АО «УСТЭК Челябинск»).

Почему готовность многоквартирного дома так важна?

Подготовленный дом – это:

комфортная температура для жителей без перетопов и холода в квартирах;

отсутствие аварий для управляющих организаций;

экономия ресурсов (с приборами учета – от 20%);

надёжное теплоснабжение всего города.

Для тех, кто не готов, последствия серьезны: административные штрафы, внеплановые проверки, а главное – высокий риск аварий зимой. Многие дома в Челябинске построены ещё в советские годы, внутридомовые системы изношены. Рассчитывать на «авось» – опасное заблуждение.

«Каждый год мы сталкиваемся с одними и теми же проблемами: завоздушенные стояки, нарушения режима потребления, неработающие регуляторы, а также отсутствие или недостаточность квалифицированного персонала – всё это становится причиной холода в квартирах или перерасхода тепла», – комментирует директор отделения по сбыту тепловой энергии и агентским услугам ООО «Уралэнергосбыт» Анна Поторока.

Напомним: ответственность за подготовку многоквартирного дома лежит на управляющей организации. В их обязанности входит проверка и ремонт всего, что относится к общему имуществу дома: внутридомовые системы отопления, элеваторные узлы, бойлерные, инженерные коммуникации.

С 20 июля 2026 года при Управлении жилищно-коммунального хозяйства г. Челябинска начинает работу комиссия по оценке готовности потребителей к отопительному периоду (ОЗП). Времени на раскачку почти не осталось.

Лучший контроль за подготовкой домов к зиме – это активная позиция самих жителей. Собственники квартир имеют полное право запрашивать у своей УК информацию о том, как ведутся работы и насколько качественно они выполняются. Не стесняйтесь задавать вопросы – от этого зависит ваш комфорт и безопасность предстоящей зимой.

Подготовка к зиме – это реальная возможность сэкономить, избежать аварий и обеспечить тепло в каждом доме. Своевременная профилактика обходится дешевле аварийного ремонта, а исправное оборудование служит дольше.

10 августа – последний день, когда управляющие организации должны выполнить весь комплекс технических работ по подготовке общедомового имущества к зиме. Не откладывайте подготовку на последний момент. Убедитесь, что все технические работы выполняются в срок, а документы оформлены надлежащим образом.

Узнать готов ли ваш дом к отопительному периоду можно по ссылке.