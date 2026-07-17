Виктор Рашников принял участие в закладке первого камня в основание нового аэровокзала Магнитогорска

В международном аэропорту Магнитогорска заложен первый камень в основание строительства нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий. В торжественной церемонии закладки камня приняли участие министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин в режиме видео-конференц-связи, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, глава Магнитогорска Сергей Бердников и генеральный директор ООО «НОВАПОРТ ХОЛДИНГ» Евгений Янкилевич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Петруша Фото: Сергей Петруша

Строительство аэровокзального комплекса включено в перечень приоритетных проектов Фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ. Общий объем инвестиций превышает 5 млрд рублей.

«Потребность в новом терминале аэропорта назрела давно. Магнитогорск с каждым годом становится комфортнее для жизни и привлекательнее для посещений. Открываются новые объекты в городском курорте «Притяжение», не ослабевает популярность загородных курортов «Банное» и «Абзаково». Сами магнитогорцы активно пользуются воздушным транспортом и ждут расширения географии полётов. Нашему аэропорту, который еще в 1999 году получил статус международного, просто необходим новый вместительный аэровокзал. Он обеспечит пассажирам – жителям и гостям нашего города и всего юга Челябинской области – современный уровень удобства и безопасности», – отметил Виктор Рашников.

По проекту трехэтажный аэровокзальный комплекс будет иметь площадь 6,1 тыс. кв. метров. На уровне второго этажа к зданию примкнут посадочные галереи с телетрапами. Проект также включает строительство привокзальной площади, инженерной инфраструктуры, аванперрона, очистных сооружений, трансформаторных подстанций, котельной и резервных источников электроснабжения.

Проект строительства предусматривает, что новый аэровокзал увеличит пропускную способность аэропорта на внутренних авиалиниях в два раза – до 200 пассажиров в час, а в перспективе объём перевозок на региональных рейсах может достичь 380 тысяч человек в год.

После ввода нового объекта в эксплуатацию «Новапорт Холдинг», который управляет аэропортом, планирует перепрофилировать действующее здание аэровокзала под обслуживание международных рейсов.