В Кусинском округе ограничили движение на двух дорогах

Из-за сильных дождей на участках двух трасс в Кусинском округе временно ограничено движение. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства Челябинской области.

На 13-м км дороги Куса — Магнитка, около поселка Магнитка, размыло основания опор моста, объезд отрезка организован через Златоуст. На трассе Куса — Нязепетровск на 11-м км осадки размыли земляное полотно и обочины. Добраться до Нязепетровска возможно через села Движенец и Злоказово. На участках дежурят дорожные службы. Восстанавливать трассы будут после спада уровня воды.

Виталина Ярховска