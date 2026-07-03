Власти РФ спишут Свердловской области 2,6 млрд рублей задолженности по кредитам

Правительство России приняло решение списать 2,6 млрд руб. задолженности по бюджетным кредитам, благодаря чему сократится госдолг региона, передает областной департамент информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Об этом председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства в четверг. Он отметил, что у Свердловской области и еще нескольких регионов, которым спишут часть долга, подтверждено целевое использование средств. «По поручению президента продолжаем системную работу по снижению долговой нагрузки регионов и поддержке там деловой активности. Списываем две трети задолженности по бюджетным кредитам. Теперь снизим выплаты еще почти на 17 млрд руб.»,— сказал господин Мишустин.

Власти Среднего Урала планируют направить деньги, оставшиеся в региональном бюджете, на модернизацию лифтового хозяйства и объектов ЖКХ, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, обновление подвижного состава общественного транспорта и докапитализацию фонда развития промышленности.

Долговую нагрузку российские власти решили снизить также в Дагестане, Калмыкии, Мордовии, Амурской, Астраханской, Вологодской, Кировской, Костромской, Курской, Мурманской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Еврейской автономной области, а также в Хабаровском крае и Чукотском автономном округе.

Государственный долг Свердловской области непрерывно снижался с сентября 2024 года, перед этим он достиг показателя в 104,7 млрд руб. Однако госдолг региона впервые за полтора года возрос с 76,8 млрд руб. в начале марта до 77,3 млрд руб. в апреле. В частности, задолженность по бюджетным кредитам составляла 65,8 млрд руб., по ценным бумагам — 11,5 млрд руб. В марте по этим показателям регион был должен 65,3 млрд и 11,5 млрд руб. соответственно.

Ирина Пичурина