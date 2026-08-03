Электромобили в тренде

В «Балтийском лизинге» отмечают резкий рост спроса на электрокары и гибриды. На фоне топливного кризиса некоторые модели уже оказались в дефиците, а срок ожидания достигает нескольких месяцев. При этом в компании призывают не делать поспешных выводов о росте цен и смотреть на ситуацию в долгосрочной перспективе.

По прогнозам «Балтийского лизинга», во втором полугодии 2026 года доля автомобилей на новых источниках энергии (NEV) может вырасти до 14–15% против 9% в первом полугодии. Повышенный спрос компания отмечает во всех регионах своего присутствия — от Калининграда до Южно-Сахалинска. Наибольшая активность сейчас наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и городах юга России.

По словам первого заместителя генерального директора «Балтийского лизинга» Антона Сапожкова, сегодня выбор автомобиля во многом определяется временными факторами — прежде всего дефицитом бензина и дизеля в регионах. В долгосрочной перспективе ключевую роль будет играть развитие сети зарядных станций по всей стране.

В компании считают, что текущий всплеск интереса к электромобилям — это скорее среднесрочный тренд. Как только ситуация с топливом стабилизируется, рынок может скорректироваться. Однако интерес к электрокарам сохранится и будет зависеть от скорости развития инфраструктуры и ценовой политики крупных производителей.

Сейчас, по оценке компании, рост парка электрокаров заметно опережает темпы создания зарядной сети. Особенно это заметно за пределами крупных городов, где между населенными пунктами по-прежнему остаются большие пробелы в инфраструктуре. Это сдерживает как междугородние перевозки, так и массовое распространение электромобилей.

Еще одна причина сложностей на рынке — дефицит предложения. По данным «Балтийского лизинга», у производителей Evolute и Voyah список ожидания расписан до осени. Импорт тоже требует времени, поэтому сейчас по многим электрическим и гибридным моделям наблюдается легкий дефицит, особенно в сегменте до 4 млн рублей. При этом цены на электрокары пока остаются выше, чем на аналогичные автомобили с бензиновым или дизельным двигателем.

В компании также отмечают, что опасения по поводу массового роста цен и сокращения субсидий пока преждевременны. Отдельные производители действительно уменьшают поддержку, но пока это не имеет массового или долгосрочного характера.

В целом в «Балтийском лизинге» ожидают, что спрос и предложение на рынке электрокаров будут постепенно выравниваться по мере роста поставок и увеличения производства в России. При этом главным сдерживающим фактором по-прежнему остается инфраструктура, которая, по мнению компании, будет догонять спрос еще несколько лет.

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ООО «Балтийский лизинг»