Суд рассмотрит вопрос о прекращении дела о банкротстве «Трансаэро»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначил на 1 сентября рассмотрение ходатайства Федеральной налоговой службы о прекращении процедуры банкротства авиакомпании «Трансаэро». Об этом говорится в материалах суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Налоговая попросила прекратить банкротство «Трансаэро» из-за отсутствия средств

Фото: Юлия Лорис / Коммерсантъ Налоговая попросила прекратить банкротство «Трансаэро» из-за отсутствия средств

Фото: Юлия Лорис / Коммерсантъ

С заявлением выступило управление ФНС по Республике Бурятия. Налоговый орган просит прекратить производство по делу о несостоятельности перевозчика на основании положения закона о банкротстве, которое допускает завершение процедуры в случае отсутствия у должника средств для оплаты судебных расходов и проведения самой процедуры.

Заседание по рассмотрению ходатайства назначено на 1 сентября.

По состоянию на 2022 год требования кредиторов к авиакомпании оценивались в 245 млрд рублей.

Как следует из материалов дела, судебная экспертиза пришла к выводу, что ключевой причиной финансового краха «Трансаэро» стал экономический кризис 2014 года. Среди факторов эксперты назвали ослабление курса рубля, рост стоимости авиационного топлива и лизинговых платежей, снижение платежеспособности населения и сокращение рынка международных авиаперевозок.

«Трансаэро» прекратила выполнять рейсы в 2015 году, а в сентябре 2017 года была признана банкротом. Согласно материалам суда, обязательства авиакомпании почти в 144 раза превышали стоимость ее активов. До прекращения деятельности перевозчик занимал второе место в России по объему пассажирооборота.

Матвей Николаев