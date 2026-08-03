Беглов: выбросы в атмосферу Петербурга сократились на 26 тыс. тонн

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Санкт-Петербурга сократились на 26 тыс. тонн благодаря комплексу экологических мер, в том числе переводу транспорта на альтернативные виды топлива. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор города Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Петербурга заявили о снижении выбросов на 26 тыс. тонн

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Власти Петербурга заявили о снижении выбросов на 26 тыс. тонн

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По словам главы города, Петербург практически полностью отказался от угольных и мазутных котельных. В настоящее время продолжают работать лишь пять ведомственных объектов, принадлежащих Минобороны и другим федеральным структурам. Городские власти оказывают им содействие в переходе на более экологичное топливо.

Одним из ключевых факторов снижения выбросов губернатор назвал перевод общественного транспорта на газомоторное топливо. В перспективе аналогичный переход планируется для такси.

«Планируем максимально перевести коммунальную технику на газомоторное топливо и электричество. Первые электромусоровозы уже есть, теперь нужно масштабировать процесс», — отметил Александр Беглов.

Следующим этапом экологической программы, по его словам, станет электрификация судов, работающих на реках и каналах Петербурга. Сейчас большинство из них использует дизельное топливо, а многие эксплуатируются уже несколько десятилетий.

Среди других мер по улучшению экологической ситуации губернатор также назвал отказ от маршрутных такси, запрет на сброс снега в реки и каналы, проведение мусорной реформы и строительство современных предприятий по переработке отходов.

Матвей Николаев