Калининградская область оказалась предпоследней в СЗФО по уровню зарплат

Калининградская область заняла 10-е место среди регионов Северо-Западного федерального округа по уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в мае 2026 года. Такие данные приводит Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Калининградская область заняла 10-е место в СЗФО по средней зарплате

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Калининградская область заняла 10-е место в СЗФО по средней зарплате

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Согласно статистике, средняя зарплата в регионе составила 83,6 тыс. рублей. Более низкий показатель среди субъектов СЗФО зафиксирован только в Псковской области, где средний заработок достиг 71,6 тыс. рублей.

В целом по Северо-Западному федеральному округу среднемесячная начисленная зарплата в мае составила 115 тыс. рублей. Лидером остается Ненецкий автономный округ с показателем 178 тыс. рублей. Далее следуют Мурманская область (150,5 тыс. рублей), Санкт-Петербург (128,7 тыс. рублей), Республика Коми (114,5 тыс. рублей), Архангельская область (104,4 тыс. рублей), Ленинградская область (102,7 тыс. рублей), Республика Карелия (91,9 тыс. рублей), Вологодская область (87,8 тыс. рублей) и Новгородская область (86,5 тыс. рублей).

По данным Росстата, средняя заработная плата по России в мае 2026 года составила 110,2 тыс. рублей, увеличившись на 10,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В апреле этот показатель равнялся 109,1 тыс. рублей.

Матвей Николаев