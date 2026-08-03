Во Всеволожском районе после рейда в поселениях доставили в полицию 60 человек

Во Всеволожском районе Ленинградской области полиция провела масштабный рейд в местах компактного проживания представителей кочевого народа. Как сообщили 3 августа в региональном главке МВД, проверки прошли в деревне Верхние Осельки, а также в поселках Ковалево, Янино-1 и Янино-2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция провела масштабный рейд в местах компактного проживания кочевого населения под Петербургом

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Полиция провела масштабный рейд в местах компактного проживания кочевого населения под Петербургом

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Во время профилактического мероприятия сотрудники полиции проверяли граждан по базам МВД, соблюдение требований воинского учета, правил хранения оружия, дорожного законодательства, а также условия проживания и содержания детей.

По данным ведомства, часть женщин во время рейда пыталась отвлечь внимание полицейских эмоциональными разговорами и просьбами прекратить проверку, а несколько мужчин попытались скрыться, однако были задержаны.

Всего сотрудники МВД проверили 175 домов, 187 автомобилей и 315 человек. В отделы полиции для дальнейшего разбирательства доставили 60 граждан.

По итогам рейда составлено шесть административных протоколов: четыре — за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и два — за нарушение требований воинского учета. Кроме того, участковые подготовили шесть рапортов по фактам незаконного подключения 89 жилых домов к объектам коммунальной инфраструктуры. Материалы направят в администрацию Ленинградской области.

Также полицейские изъяли охотничье ружье, травматический пистолет и 56 патронов. Сотрудники Госавтоинспекции оформили 18 административных материалов за различные нарушения, в том числе управление автомобилем без водительского удостоверения, отсутствие регистрации и полиса ОСАГО, а также нарушения правил перевозки детей. Два автомобиля были помещены на специализированную стоянку.

Кроме того, в одном из автомобилей сотрудники полиции обнаружили 50 литров жидкости сомнительного происхождения. По этому факту проводится проверка.

Матвей Николаев