К тушению лесных пожаров на Ямале привлекут еще 75 пожарных из других регионов

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов на внеочередном заседании региональной комиссии по ликвидации ЧС распорядился усилить группировку для тушения лесных пожаров за счет привлечения спасателей из других регионов. Как сообщили в правительстве региона, в ближайшие дни на Ямал прибудут 45 человек с авиабазы Карелии, 30 — с Уральской авиабазы, а также два летчика-наблюдателя Авиалесоохраны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов

Фото: Дания Соболева / АНО «Ямал-Медиа» / правительство ЯНАО Дмитрий Артюхов

Фото: Дания Соболева / АНО «Ямал-Медиа» / правительство ЯНАО

2 июля в регионе действовало 114 очагов возгорания в Красноселькупском, Надымском, Шурышкарском, Тазовском, Приуральском и Пуровском районах общей площадью 26,5 тыс. га. К тушению лесов в районах месторождений также привлекут сотрудников нефтегазовых компаний, которые будут работать под руководством опытных спасателей. «В этом году лето на Ямале очень жаркое и, к сожалению, не дождливое. Это привело к тому, что возникает много лесных пожаров, и они быстро распространяются. К счастью, пока все очаги далеки от населенных пунктов и объектов инфраструктуры. Ситуацию держим на контроле. На конец следующей недели есть оптимистичный прогноз по улучшению ситуации, снижению температуры и осадкам»,— рассказал господин Артюхов.

С 4 августа сначала в западных, затем в восточных районах округа прогнозируются дожди разной интенсивности. По прогнозам метеорологов, улучшение ситуации ожидается к 7 августа: в этот день на всей территории Ямала возможны дожди и понижение температуры до +15 и ниже.

В конце июля в ЯНАО повторно ввели режим ЧС из-за природных пожаров. Ранее в регион прибыли 150 спасателей из Екатеринбурга, Архангельской и Тюменской областей, а также 100 пожарных из Иркутска. Они занимаются тушением в Красноселькупском, Пуровском, Надымском районах. 60% возникающих в округе пожаров ликвидируется в первые сутки. В тушении участвуют 640 человек, включая добровольцев.

Ирина Пичурина