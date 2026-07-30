В лесах ЯНАО повторно ввели режим чрезвычайной ситуации

В лесах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) вновь введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение принято губернатором Дмитрием Артюховым из-за роста числа природных пожаров, сообщила пресс-служба местного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

«Особый режим позволяет оперативно привлекать дополнительные силы для ликвидации возгораний. Главная задача — недопущение перехода огня на населенные пункты и объекты экономики»,— говорится в сообщении.

В период действия особого режима в регионе запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор.

По данным на утро 30 июля, в округе действуют 79 природных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, превышает 12 тыс. га. Для борьбы с лесными пожарами на Ямал прибыли 50 парашютистов и десантников Авиалесоохраны Свердловской области.

Напомним, это второе введение режима ЧС в лесах ЯНАО с начала пожароопасного сезона. Впервые его объявили 25 июня из-за пожаров в заповеднике «Верхне-Тазовский», позднее режим был отменен после стабилизации обстановки.

Полина Бабинцева