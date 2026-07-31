Свердловских и иркутских пожарных направили на Ямал для борьбы с пожарами

Еще 30 авиапожарных из Свердловской области и двух летчиков-наблюдателей Федеральной Авиалесоохраны направили в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) для помощи в тушении лесных пожаров.Также на Ямал прибудут 100 специалистов наземных лесопожарных служб Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны.

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Они присоединятся к 150 пожарным из Тюменской, Свердловской и Архангельской областей, которые уже работают в округе.

Накануне в лесах Ямала вновь ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за роста числа природных пожаров. По данным на 31 июля, в регионе действуют 90 лесных пожаров, 11 из них локализованы. С начала суток были ликвидированы четыре возгорания. В тушении участвуют более 620 человек и 16 самолетов и вертолетов.

Полина Бабинцева