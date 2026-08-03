Обвиняемые в нападении на ученых РАН в Екатеринбурге обжаловали арест — сторона защиты подали апелляцию на арест бывшего сотрудника ГАИ Александра Р. и екатеринбуржца Аркадия В., сообщили «Ъ-Урал» их адвокаты Олег Костиков и Алексей Стадников.

Ранее Октябрьский райсуд Екатеринбурга арестовал Александра Р. до 26 сентября в рамках уголовного дела о хулиганстве. Обвинения ему инкриминировали после избиения директора Уральского аграрного научно-исследовательского центра УрОРАН Никиты Зезина. На следующий день суд до 28 сентября отправил в СИЗО другого фигуранта уголовного дела — Аркадия В.

Согласно версии следствия, 13 июля обвиняемые избили Никиту Зезина и его коллегу. Конфликт произошел из-за детей, катавшихся на квадроцикле по опытным полям, которые осматривали Никита Зезин со своим заместителем. Через несколько дней ученый умер в больнице от сердечного заболевания, сообщал Следком.

Артем Путилов