ЛСР попрощалась с Петровским

ПАО «Группа ЛСР» завершило сделку по продаже земельного участка общей продаваемой площадью 30,7 тыс. кв. м на Петровском острове с готовой проектной документацией и разрешением на строительство, сообщил «Ъ Северо-Запад» источник на рынке. Это на острове последнее пятно, на котором можно было построить жилье. Покупателем стало ООО «Геометрия» девелопера Александра Кравцова. Обе стороны подтвердили информацию, но не раскрыли цену продажи. Эксперты оценивают сделку в 10–15 млрд рублей. То, что ЛСР избавился от актива в престижной локации, свидетельствует о стремлении повысить текущую ликвидность компании, добавляют участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Геометрия» приобрела участок на Ремесленной ул., 17. Источник издания предполагает, что, несмотря на наличие у участка РНС и готовой документации, новый собственник может изменить проект. В августе 2023 года в этой же локации ЛСР продал 2,2 га земли застройщику Element, который уже строит там комплекс апартаментов на 90 тыс. кв. м. Спустя год группа продала около 10 га в южной части намыва Васильевского острова тому же девелоперу, а в конце 2024-го — 11 га на намыве Васильевского компании Legenda. В феврале 2025 года ЛСР продала 4,7 га на Матисовом острове компании Fizika Development, а в конце того же года — почти 18 га в пос. Ковалево Всеволожского района Ленинградской области.

ООО «Геометрия» зарегистрировано в Санкт-Петербурге с 5 мая 2026 года. С этой же даты единственный учредитель юрлица Александр Кравцов официально вышел из состава собственников ООО «Физика Девелопмент», где, по данным СМИ, ему принадлежали 45% уставного капитала компании. Новая строительная компания также будет работать в сегменте недвижимости высокого класса, заявлял ранее господин Кравцов — сын основателей ГК «Еврострой» Оксаны и Валерия Кравцовых.

При этом сама группа ЛСР приобрела в конце прошлого года отель Ibis на Лиговском пр., 54, с номерным фондом в 412 номеров. Громкой сделкой 2026-го стало приобретение девелопером пятизвездочного гостиничного комплекса «Domina Пулково», в состав которого входят 253 номера и 470 апартаментов. Участники рынка оценили стоимость актива в 4,5–5 млрд рублей.

«Последняя сделка на Петровском острове осуществлена в рамках продолжающегося процесса оптимизации земельного банка компании,— прокомментировали продажу в пресс-службе "Группы ЛСР".— В нынешних экономических реалиях соблюдение баланса между выводом на рынок новых проектов, динамикой продаж строящегося жилья, кредитным портфелем и денежной ликвидностью — лучший рецепт для выполнения всех обязательств перед клиентами и партнерами. К тому же на Петровском острове у "Группы ЛСР" в реализации находится уже достаточное количество квадратных метров. Эффективнее развивать разные локации: в частности, такие уникальные объекты, как проект группы на Синопской набережной, старт которого запланирован буквально на днях».

Партнер и амбассадор Vertical Hotels Ольга Шарыгина говорит, что стоимость земли на Петровском острове может находиться в очень широком диапазоне. По оценке эксперта, она может составлять от 250 тыс. до 500 тыс. рублей за квадратный метр участка. Таким образом, стоимость всего лота на Ремесленной, 17, теоретически может оцениваться примерно в 7,7–15,4 млрд рублей. А с учетом наличия проектной документации и РНС объект мог обойтись Александру Кравцову в 10–15 млрд рублей.

Итоговая цена сделки во многом зависит от параметров будущего проекта и того ценового сегмента, на который будет ориентироваться девелопер, продолжает госпожа Шарыгина. Например, за ориентир можно взять расположенный поблизости комплекс Neva Residence. Несмотря на высокий статус проекта, средняя стоимость квадратного метра в нем несколько ниже, чем в ряде других проектов Петровского острова — на уровне 650–700 тыс. рублей. «При более высоком позиционировании будущего комплекса цены могут начинаться от 800 тыс. рублей и доходить до 1 млн рублей за квадратный метр. Соответственно, допустимая для девелопера стоимость приобретения земли будет зависеть от его финансовой модели и предполагаемых цен реализации»,— рассуждает партнер и амбассадор Vertical Hotels.

Госпожа Шарыгина отмечает, что решение о продаже актива на Петровском острове могло быть связано со стремлением ЛСР монетизировать земельный участок, чтобы направить высвободившиеся средства на другие проекты и повысить текущую ликвидность компании.

В компании «Геометрия» сообщили, что земельный актив предназначен под строительство жилья элиткласса. Квартирография насчитывает 350 квартир. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на IV квартал 2029 года. Выход на стройплощадку и старт продаж назначены на октябрь 2026-го. «Это один из последних свободных земельных участков в Санкт-Петербурге для строительства элитного жилья на первой линии Невы»,— подчеркнули в компании.

Александра Тен