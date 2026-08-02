Пострадавшим от паводка в Ирбите выплатили компенсации на 4,3 млн руб.

Жителям Ирбита, пострадавшим от паводка, выплатили единовременную материальную помощь на сумму более 4,3 млн руб., сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На сегодняшний день зарегистрировано 1112 заявлений о выплатах, также принято 78 обращений на выплаты в связи с утратой предметов первой необходимости.

Вода из города ушла, жители возвращаются в свои дома, идет восстановление инфраструктуры. Пострадавшим бесплатно проводят дезинфекцию домов, выгребных ям, скважин и прилегающих территорий.

Энергетики восстановили электроснабжение большинства абонентов, осталось подключить 13 подворий. Добровольцы вывезли 88,5 тонны мусора, проведено 60 санитарных обработок площадью 3250 кв. м, привиты 860 жителей зоны подтопления, включая 175 детей.

«Есть много вопросов, связанных с обычными бытовыми задачами: необходимо расчистить канавы, восстановить дороги. Это задачи, которые накопились ранее. Они не останутся без внимания. Опыт Кушвы показал, что если взяться и хорошо сделать, то это все очень реально», — резюмировал Сурганов.

Ранее в МЧС Свердловской области сообщали, что в подтопленных районах фиксируют спад уровня воды. К 30 июля все жилые дома в Ирбите освободились от воды.

Анна Капустина