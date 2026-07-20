МЧС: в Свердловской области наблюдается повсеместный спад уровня воды

Паводки в Свердловской области идут на убыль: повсеместно наблюдается постепенный спад и освобождение территорий от паводковых вод, несмотря на сохраняющиеся высокие уровни воды в реках, сообщили в региональном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадр из видео МЧС Свердловской области Фото: кадр из видео МЧС Свердловской области

Затопления остаются в 28 муниципальных образованиях, однако за сутки вода полностью ушла из 15 жилых домов и 57 приусадебных участков в четырех населенных пунктах пяти муниципалитетов. В зоны подтоплений спасатели за сутки доставили жителям 91 продуктовый набор. В пунктах временного размещения находятся 86 человек, включая 27 детей — в Ирбитском МО четыре ПВР, три в Ирбите и один в Камышловском МО. С нарастающим итогом из зон подтопления вывезены 407 человек, включая 97 детей. Остальные пострадавшие граждане разместились у родственников и знакомых. К работам в зоне ЧС привлечены 543 человека и 159 единиц техники.

«Наиболее напряженная обстановка сохраняется в городском округе Верх-Нейвинский, Серовском и Полевском муниципальных образованиях в связи с прохождением волны добегания, увеличенными сбросами с гидротехнических сооружений и выпадением осадков»,— сказано в сообщении.

Накануне департамент информационной политики Свердловской области сообщил, что сохраняется рост уровня воды на реках Тура, Ница (в верхнем течении, Байкаловский МР), Уфа, Тавда и Сосьва (в Серовском муниципальном округе), а также на реках Вагран (Североуральский МО), Атюс (Серовский МО) и Лобва (Новолялинский МО). Всего по области освободились от воды более 5 тыс. участков и порядка 1 тыс. домов в разных муниципалитетах.

Ирина Пичурина