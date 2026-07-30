В Ирбите все жилые дома освободились от воды

В Ирбите (Свердловская область) стабилизируется паводковая обстановка. Затопленных домов в городе нет, но под водой остаются 143 придомовые территории и огороды. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Николай Юдин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По состоянию на утро 30 июля уровень воды в реке Ница снизился до 689 см. «Тем не менее на сегодняшний день в пунктах временного размещения проживают 65 человек, выехавших из зоны затопления, еще 27 временно проживают у родственников»,— сообщил глава.

По данным главы, на данный момент принято уже 1019 заявлений о единовременной выплате в связи с нарушением жизнедеятельности в результате ЧС. Общая сумма уже перечисленных на счета граждан средств составляет почти 3,2 млн руб.

Ранее сообщалось, что на 107-110 км трассы Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда возобновили движение.

Полина Бабинцева