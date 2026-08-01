The Telegraph: UEFA потребовал отставки Инфантино под угрозой вотума недоверия

Составлено ИИ-Ассистентъ

Джанни Инфантино был избран президентом FIFA в феврале 2016 года на фоне коррупционного кризиса в организации, сменив на этом посту Зеппа Блаттера, а в июне 2019 года был переизбран на безальтернативной основе. До работы в FIFA он 16 лет трудился в Союзе европейских футбольных ассоциаций (UEFA), семь из которых занимал пост генерального секретаря.

Планы FIFA по созданию дочерней компании FIFA Forward Enterprise (FFE), которая должна была контролировать коммерческие права на основные соревнования, вызвали широкий протест. UEFA, а также другие крупные конфедерации, такие как CONCACAF и Азиатская футбольная конфедерация, выступили против этой идеи, обвинив FIFA в попытке «продать душу футбола». Премьер-министр Великобритании Энди Бернем также призвал Инфантино уйти в отставку из-за этого предложения. В ответ на это Карлос Кордейро, один из ключевых советников Инфантино, подал в отставку, назвав идею «сдачей в залог будущего футбола».

Отмечается, что еще в 2025 году Джанни Инфантино попал в скандал из-за публичной поддержки тогдашнего президента США Дональда Трампа и вручения ему «Премии мира FIFA», что вызвало вопросы о соблюдении политического нейтралитета. Кроме того, ранее швейцарская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Инфантино по подозрению в злоупотреблении полномочиями, нарушении служебной тайны и воспрепятствовании следствию. Эти обвинения были связаны с его неформальными встречами с бывшим генеральным прокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером, который вел расследования в отношении FIFA.